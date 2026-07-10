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Sk Hynix non fa prezzo in avvio sul Nasdaq, rialzo teorico del 21%

Finanza
Sk Hynix non fa prezzo in avvio sul Nasdaq, rialzo teorico del 21%
(Teleborsa) - Il titolo SK Hynix sta faticando ad aprire le contrattazioni nel giorno del suo debutto sul Nasdaq.

Infatti, dal book, emergono prezzi bid e ask pari a 180 dollari, valori che esprimono una miglior proposta di scambio corrispondente a circa un +21% rispetto al prezzo IPO degli American Depositary Receipt a 149 dollari.

Ricordiamo che a questa valorizzazione, il produttore sudcoreano di chip di memoria ha raccolto 26,5 miliardi di dollari, realizzando così uno dei più grandi collocamenti azionari negli Stati Uniti da parte di una società straniera. Un risultato che conferma il continuo interesse da parte degli investitori per le aziende legate al business dell’infrastruttura di intelligenza artificiale.

"Oggi è un giorno di grande orgoglio, un giorno davvero storico per SK Hynix", ha dichiarato l'amministratore delegato Kwak Noh-Jung durante la cerimonia di apertura del Nasdaq.


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