Tono rialzista per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Sottotono la società leader nei trattamenti anti-age , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che chiude la seduta con un calo dello 0,36%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Le azioni di Estee Lauder , su questi prezzi fissati a 80,86 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 239,3 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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