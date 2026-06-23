Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
Piccolo spunto rialzista per l'indice svizzero, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,54%.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13.877,5 e primo supporto individuato a 13.790,5. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13.964,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)