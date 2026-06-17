Scuola, stipendi inadeguati. ANIEF chiede più risorse per il contratto 25-27

"Qualche giorno fa una rivista specializzata ha pubblicato un articolo in cui si parlava delche ha chiesto laa causa delche hanno reso gli stipendi inadeguati per vivere nelle regioni settentrionali". Lo ha dichiarato"Per questo motivoInoltre, la, che consentirebbe al personale scolastico di accedere ad altre amministrazioni e, di conseguenza, di ottenere condizioni retributive migliori.Allo stesso modo, nella scuola non vengono ancora riconosciuti adeguatamente fenomeni come ilelementi che potrebbero giustificare misure di anticipo dell’età pensionabile, come avviene già per altri comparti, ad esempio le forze dell’ordine. Inoltre, il lavoro nella scuola non è generalmente riconosciuto come attività usurante, se non in alcuni casi specifici.Su tutti questi temi ANIEF continuerà a, confrontandosi con il Governo e nel prossimo incontro dedicato alla parte economica del rinnovo del contratto 2025-2027, previsto per il 24 giugno", conclude Cavallini.