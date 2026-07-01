Scuola, Anief firma contratto per 1,3 mln per la parte economica del comparto istruzione e ricerca

"ÈDico finalmente perché,, potranno partire gli aumenti e saranno corrisposti anche gli arretrati,, oltre agli incrementi contrattuali previsti al netto dell'indennità di vacanza contrattuale, che si traducono in circa 140 euro medi in più in busta paga.Sono aumenti giusti?, che negli ultimi mesi è purtroppo schizzata anche a causa della nuova guerra nel Golfo Persico". Lo ha dichiarato Marcello Pacifico, Presidente Anief."Chiediamo quindi al Governo che, nella prossima legge di bilancio,e che, di conseguenza, sia necessario incrementare anche le risorse già stanziate per il rinnovo contrattuale 2028-2030. Sarebbe importante poter arrivare già nel 2028 alla firma di un contratto in grado di recuperare integralmente l'inflazione registrata.Ma non possiamo fermarci qui. È evidente che, nella prossima legge di bilancio, il Governo debba dare un segnale concreto a chi lavora nella scuola.; oggi, invece, arriva a percepire fino a 10.000 euro in meno. Serve quindi un segnale forte, che significa destinare 2-3 miliardi di euro per iniziare ad aumentare alcune delle voci fisse della retribuzione del personale scolastico.Nel frattempo prosegue il confronto sulla parte normativa del contratto.Con questo si firma il. Questo significa che vogliamo che le risorse, invece di rimanere nelle casse dello Stato, finiscano nelle tasche dei lavoratori", conclude Pacifico.