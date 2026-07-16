Milano 9:39
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Nasdaq 15-lug
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Dow Jones 15-lug
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Londra 9:39
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Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,11%

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In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,11%
Indice SSE -1,11% a quota 3.923,2 all'apertura pomeridiana.
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