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Borsa: Sotto la parità Francoforte, in calo dello 0,34%
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Francoforte mostra un frazionale ribasso dello 0,34% e archivia la seduta a 24.915,49 punti.
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