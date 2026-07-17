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Nasdaq 18:03
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Dow Jones 18:03
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,34%

Il DAX termina a 24.830,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,34%
Francoforte porta a casa un calo dello 0,34%, con chiusura a 24.830,98 punti.
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