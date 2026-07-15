Seduta sottotono per Milano e gli altri eurolistini

(Teleborsa) - Seduta sottotono per l'Europa con il sentiment che resta diviso tra molteplici fattori.



Persistono le incertezze geopolitiche con Trump che ha affermato che continuerà ad attaccare fin quando non riterrà "che sarà abbastanza", pur avendo fatto retromarcia sull'annunciata tassa del 20% a Hormuz, mentre l'Iran ha minacciato che lo Stretto rimarrà chiuso fino a che non cesseranno "le aggressioni americane".



Per contro, il sentiment beneficia dei dati diffusi ieri sull'inflazione USA che a giugno ha rallentato più delle attese, oltre che del buon inizio della stagione delle trimestrali e dei nuovi riscontri positivi dal settore tecnologico dopo che ASML Holding ha rivisto al rialzo le sue previsioni di fatturato annuo per la seconda volta quest'anno.



Infine, riflettori puntati sui dati sulla produzione industriale dell'Eurozona in uscita stamattina e sulla nuova testimonianza del presidente della Fed, Kevin Warsh.



Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,143. Sessione debole per l' oro , che scambia con un calo dello 0,54%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,02%.



Lo Spread peggiora, toccando i +78 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,93%.



Tra gli indici di Eurolandia preda dei venditori Francoforte , con un decremento dello 0,85%, discesa modesta per Londra , che cede un piccolo -0,55%, e pensosa Parigi , con un calo frazionale dello 0,23%.



Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un calo dello 0,47%, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share , che perde lo 0,40%, scambiando a 55.312 punti.



Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,32%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,19%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Brunello Cucinelli , che cresce del 2,42%.



Sostenuta Moncler , con un discreto guadagno dell'1,91%.



Buoni spunti su Nexi , che mostra un ampio vantaggio dell'1,51%.



Giornata moderatamente positiva per STMicroelectronics , che sale di un frazionale +0,9%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo , che ottiene -2,41%.



Si concentrano le vendite su Avio , che soffre un calo del 2,10%.



Vendite su Lottomatica , che registra un ribasso del 2,04%.



Tentenna Fincantieri , con un modesto ribasso dell'1,21%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+3,12%), Interpump (+2,62%), Ferragamo (+2,18%) e De' Longhi (+1,23%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank , che ottiene -3,99%.



Seduta negativa per Banca Ifis , che mostra una perdita del 2,14%.



Sotto pressione Ascopiave , che accusa un calo dell'1,94%.



Scivola MFE B , con un netto svantaggio dell'1,66%.

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