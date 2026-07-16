Eventi e scadenze del 16 luglio 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 16/07/2026

Appuntamenti:

Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War - Castel Gandolfo e Campidoglio, Roma - Summit di Premi Nobel, leader mondiali ed esperti di IA verso la Dichiarazione di Roma per una Pace Disarmata e Disarmante. 30 Premi Nobel, 30 Paesi rappresentati, ex Capi di Stato e di Governo, 20 principali esperti di IA, tra cui OpenAI, Google DeepMind, AARU e Anthropic, e 30 tra le più importanti università e istituzioni di ricerca del mondo si confronteranno su sicurezza internazionale, governance delle tecnologie emergenti, disarmo e costruzione di un'economia orientata alla pace. Al centro del dibattito vi sarà la ricerca di un nuovo paradigma globale capace di coniugare innovazione, responsabilità ed etica. L’evento si concluderà con una sessione solenne in Campidoglio (da martedì 14/07/2026 a giovedì 16/07/2026)

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio sull'Assegno Unico Universale

UE - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni - Dublino - La riunione sarà presieduta dal Ministro della Giustizia, degli Affari Interni e della Migrazione dell'Irlanda, Jim O'Callaghan (da giovedì 16/07/2026 a venerdì 17/07/2026)

IEA - "Global Critical Minerals Outlook 2026" - Parigi - Presentazione del rapporto "Global Critical Minerals Outlook 2026" dell'International Energy Agency (IEA), che analizza l'evoluzione dei mercati, degli investimenti e delle tecnologie legate ai minerali critici, con valutazioni sulle prospettive di domanda e offerta nel medio e lungo termine e sulle implicazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti delle materie prime strategiche per la transizione energetica

Banca d'Italia - Conti finanziari

10:30 - Report Attività 2025 dell'Ispettorato Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Roma, Ministero dell'Agricoltura - "Mezzo secolo al servizio dell'agroalimentare italiano". Presentazione attività e Report 2025 dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Tra gli interventi, il Ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida e Felice Assenza, Capo Dipartimento dell'ICQRF che presenterà il Report attività 2025 e 40 anni di ICQRF

10:30 - La ZES Unica come acceleratore di sviluppo per il Mezzogiorno e il Mediterraneo - Bari, Hotel Mercure - Villa Romanazzi Carducci - Evento organizzato da Confindustria e Intesa Sanpaolo. Parteciperanno, tra gli altri, Emanuele Orsini, Presidente Confindustria, Barbara Cimmino, Vice Presidente di Confindustria per l’Export e l’Attrazione degli Investimenti, Natale Mazzuca, Vice Presidente di Confindustria per le Politiche Strategiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno

10:30 - Assemblea pubblica Federchimica-Assogasliquidi - Roma, Palazzo Piacentini - All'assemblea, dal titolo "Gas liquefatti: i pilastri della competitività tra sostenibilità, sicurezza e legalità" parteciperanno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, il Presidente di Federchimica-Assogasliquidi, Matteo Cimenti, Michele Esposito, Comandante Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali della Guardia di Finanza, Annibale Ferrari, Segretario Generale ACI e Eros Mannino, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso all'assemblea Federchimica-Assogasliquidi - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'assemblea annuale di Federchimica-Assogasliquidi

11:00 - Io sono Cultura 2026 - L'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi - Roma, Università Mercatorum - 16ª edizione dello studio realizzato da Unioncamere, Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, Fondazione Symbola e Deloitte sul valore economico e sociale delle imprese che operano nel settore culturale e creativo. Interverranno tra gli altri Alessandro Rinaldi, Vicedirettore Generale Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, Ermete Realacci, Presidente di Fondazione Symbola, Andrea Prete, Presidente di Unioncamere, e Valeria Brambilla, Managing Partner Audit & Assurance di Deloitte EMEA

13:30 - Camera dei Deputati - Audizione Descalzi su mercato energetico - La Commissione Attività produttive, in merito all'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica, svolge l'audizione dell'AD di Eni, Claudio Descalzi, sulla congiuntura del mercato energetico in Italia e in Europa

15:00 - Centenario dell'ICE e Presentazione Rapporto ICE 2025/26 - Camera dei Deputati - In occasione del Centenario dell'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, si terrà un evento celebrativo e la presentazione del Rapporto ICE e dell'Annuario ISTAT–ICE. L'iniziativa rappresenta un momento istituzionale di particolare rilievo per l'Agenzia e per il Sistema Paese. Interviene, tra gli altri, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso

17:00 - Dati statistici vendite immobiliari sezione Crisi di Impresa Tribunale di Milano 2025 - Milano, sede ACM di via Fontana 1 - Il convegno "I dati statistici delle vendite immobiliari della sezione Crisi di Impresa del Tribunale di Milano anno 2025" è organizzato dall'ACM, l'Associazione Concorsualisti Milano, per dare una fotografia delle procedure concorsuali dei lotti immobiliari in vendita e aggiudicati e dei lotti di aziende nel 2025 del Tribunale di Milano; verranno analizzati i dati sugli esiti d'asta, i prezzi di aggiudicazione, la distribuzione geografica e le percentuali di aggiudicazioni in fase d'asta. All'incontro interverranno Mirko Frigerio, presidente Rescue by WikiCasa e Sergio Rossetti, Magistrato del Tribunale di Milano

17:00 - Dal sottosuolo alle tecnologie digitali e green - Roma, Palazzo Piacentini - "Dal sottosuolo alle tecnologie digitali e green: viaggio nelle materie prime critiche per le nuove filiere del Made in Italy del futuro". Evento promosso dal MIMIT, con ISPRA e Deloitte, dedicato al ruolo strategico delle materie prime critiche per le filiere industriali italiane, la transizione energetica e digitale. L'iniziativa prevede un percorso espositivo con minerali, prodotti industriali e immagini della mostra fotografica "Critical Materials". Intervengono il ministro Adolfo Urso, Maria Alessandra Gallone (ISPRA), Fabio Pompei (Deloitte Central Mediterranean) e l'artista Davide Monteleone

Aziende:

Abb Ltd - Risultati di periodo: Q2 2026

Abbott Laboratories - Risultati di periodo

Alcoa - Risultati di periodo

Confinvest Oro - CDA: Relazione Semestrale

Directa Sim - CDA: Relazione Semestrale

General Electric - Risultati di periodo

Manpowergroup - Risultati di periodo

Netflix - Risultati di periodo

Netflix - Risultati di periodo: Secondo trimestre 2026 - Intervista video con i co-CEO Ted Sarandos e Greg Peters, il CFO Spence Neumann e il VP Finance/IR & Corporate Development Spencer Wang

Nordea Bank Abp - Risultati di periodo: Q2 2026

Saccheria F.Lli Franceschetti - CDA: Relazione Semestrale

Sesa - CDA: Bilancio

State Street - Risultati di periodo

U.S. Bancorp - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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