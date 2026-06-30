FILA, closing del rifinanziamento del debito: ridotti gli oneri ed estesa la scadenza

(Teleborsa) - FILA , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, ha perfezionato il closing dell'operazione di rifinanziamento di parte dell'indebitamento finanziario, in virtù del quale sono state erogate linee a medio-lungo termine per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro e 25 milioni di dollari. Alla società è stata inoltre messa a disposizione una linea di credito revolving (RCF) di 40 milioni di euro.



Per effetto del perfezionamento dell'operazione, il precedente indebitamento finanziario, pari a circa 212 milioni di euro, è stato integralmente rimborsato. L'operazione consentirà di rendere più efficiente la struttura del debito, generando una riduzione complessiva degli oneri finanziari lungo l'intera durata del finanziamento e di estendere la scadenza finale per il rimborso dell'indebitamento finanziario sino al 2031, beneficiando di condizioni economiche e contrattuali complessivamente più favorevoli rispetto a quelle precedentemente in essere.

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