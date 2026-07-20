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L'azione Kion è orientata al ribasso

Finanza
L'azione Kion è orientata al ribasso
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Giornata negativa per Kion, che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita dell'1,90% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
A livello operativo, Kion è da comprare ai prezzi attuali pari a 40,88 Euro con stop loss individuato a quota 39,24 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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