L'azione Kion è orientata al ribasso

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Giornata negativa per Kion , che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita dell'1,90% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

A livello operativo, Kion è da comprare ai prezzi attuali pari a 40,88 Euro con stop loss individuato a quota 39,24 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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