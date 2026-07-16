Londra: andamento sostenuto per IMI

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di ingegneria specializzata nella produzione di apparecchiature per la circolazione e il controllo dei fluidi , che avanza bene del 2,71%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IMI rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di IMI si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 29,72 sterline. Supporto stimato a 29,14. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 30,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```