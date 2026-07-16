Londra: brillante l'andamento di Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di ingegneria industriale inglese , con una variazione percentuale del 3,68%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo di Spirax-Sarco Engineering resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 69,93 sterline. Supporto visto a quota 67,06. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 72,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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