Piazza Affari incerta con il resto dell'Europa

(Teleborsa) - Seduta incerta per Piazza Affari
e le altre Borse europee
in un clima che resta all'insegna della cautela.
Il sentiment resta appesantito dai persistenti timori in Medioriente
con gli Stati Uniti che hanno sferrato nuovi attacchi aerei contro l'Iran
, prendendo di mira siti di stoccaggio e di lancio missili, postazioni di difesa aerea e sorveglianza costiera, per ostacolare Teheran nel minacciare la navigazione nello Stretto di Hormuz.
A ciò si aggiungono le nuove tensioni a livello commerciale
con l’amministrazione USA che imporrà, dal 22 luglio
, dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani
, dopo un'indagine da parte del Rappresentante per il commercio della Casa Bianca in considerazione di una legge del 1974.
Parallelamente, gli operatori restano intenti a valutare le trimestrali
e se gli investimenti in intelligenza artificiale
si tradurranno in risultati concreti e sostenibili nel medio-lungo periodo.
Infine, resta l’attenzione sulla politica monetaria
all’indomani della nuova testimonianza di Warsh
e con i mercati che hanno ulteriormente ridimensionato le aspettative sugli aumenti ai tassi
da parte della Federal Reserve in scia al rallentamento a sorpresa dei prezzi alla produzione USA di giugno
.
Dall'agenda macro odierna, nel Regno Unito
, la produzione industriale di maggio
ha registrato una variazione negativa dello 0,5% su base mensile
dopo il +0,2% del mese precedente e contro il -0,1% atteso dagli analisti. Il dato tendenziale
ha invece visto una crescita dell'1%
dopo il dato invariato di aprile e rispetto al +1,2% del consensus.
Nella stessa area e mese, la bilancia commerciale ha evidenziato
un deficit di 18,66 miliardi di sterline
, in netto miglioramento rispetto al passivo di 24,58 miliardi di aprile. Il dato risulta migliore anche delle stime degli analisti che erano per un disavanzo di 23,10 miliardi.
Attesi stamane
i dati sull'inflazione italiana di giugno
oltre la bilancia commerciale del nostro Paese e dell'Eurozona
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Giornata negativa per l'oro
, che continua la seduta a 4.029,1 dollari l'oncia, in calo dello 0,78%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 79,55 dollari per barile.
Sale lo spread
, attestandosi a +80 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,92%. Tra i listini europei
piatta Francoforte
, che tiene la parità, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,39%, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.435 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 55.113 punti.
Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,22%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,17%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Tenaris
(+1,51%), Mediobanca
(+0,95%), Prysmian
(+0,71%) e Buzzi
(+0,65%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Avio
, che continua la seduta con -1,36%.
Tentenna Lottomatica
, con un modesto ribasso dell'1,25%.
Giornata fiacca per Brunello Cucinelli
, che segna un calo dell'1,19%.
Piccola perdita per Leonardo
, che scambia con un -1,12%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, De' Longhi
(+3,65%), Intercos
(+1,72%), Interpump
(+1,54%) e Alerion Clean Power
(+1,43%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su WIIT
, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.
Tentenna ERG
, che cede l'1,39%.
Sostanzialmente debole Italmobiliare
, che registra una flessione dell'1,01%.
Si muove sotto la parità Ferragamo
, evidenziando un decremento dello 0,96%.