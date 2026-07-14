Mercati europei deboli, impennata del petrolio riaccende i timori sull'inflazione

(Teleborsa) - Milano è debole
, in scia alle altre Borse di Eurolandia.
Sotto i riflettori il settore bancario
, con la BCE che ha selezionato 36 fornitori
(tra cui UniCredit, Isybank, MPS, Banco BPM, Poste Italiane e Nexi) per il progetto pilota dell'euro digital
e, in vista dei test dal 2027.
Le borse europee viaggiano invece in deciso ribasso (STOXX 600 -0,56%), pesantemente condizionate dall'escalation nello Stretto di Hormuz
: il nuovo blocco navale USA
e il dazio del 20% annunciati da Trump hanno fatto impennare
il petrolio
e riacceso i timori inflattivi
. Pesano anche i trasporti (Male Air France
e Lufthansa
).
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,145. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo dell'1,70%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,15%.
Lieve calo dello spread
, che scende a +78 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,90%. Tra i mercati del Vecchio Continente
deludente Francoforte
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,05%, e fiacca Parigi
, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,21%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 55.356 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,39%); con analoga direzione, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,46%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Prysmian
(+3,19%), STMicroelectronics
(+1,93%), ENI
(+1,48%) e A2A
(+1,12%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo
, che prosegue le contrattazioni a -2,07%.
Discesa modesta per Brunello Cucinelli
, che cede un piccolo -1,48%.
Pensosa Ferrari
, con un calo frazionale dell'1,42%.
Tentenna BPER Banca
, con un modesto ribasso dell'1,42%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Interpump
(+3,52%), Alerion Clean Power
(+3,37%), Technoprobe
(+2,47%) e Cembre
(+1,74%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brembo
, che continua la seduta con -4,50%.
Soffre Reply
, che evidenzia una perdita del 3,51%.
Preda dei venditori Intercos
, con un decremento del 2,47%.
Si concentrano le vendite su Ferragamo
, che soffre un calo del 2,09%.