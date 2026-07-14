Partenza in salita per le Borse europee: focus su nuova escalation in Medio Oriente

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee.



Partenza in salita con lo STOXX 600 in calo dello 0,6%, mentre l'escalation militare in Medio Oriente e il blocco navale statunitense sulle spedizioni iraniane annunciato da Trump fanno impennare i prezzi del petrolio. Il Brent guadagna oltre il 2% toccando un massimo di un mese vicino agli 85 dollari, dopo il balzo del 9,6% della seduta precedente, aggravato dall'annuncio di una tassa del 20% sul traffico commerciale nello Stretto di Hormuz.



A pesare sul sentiment anche le parole del governatore Fed Christopher Waller, che ha avvertito sulla possibilità di nuovi rialzi dei tassi se l'inflazione dovesse restare sopra il target del 2%, alla vigilia della pubblicazione del CPI USA e dell'inizio della testimonianza del neo-presidente Fed Kevin Warsh al Congresso.



Sul fronte societario, sale l'attesa per la stagione degli utili del secondo trimestre: oggi si parte con le grandi banche USA. A Milano in rosso gran parte dei titoli dell'indice principale, con eccezione degli energetici e di Nexi.



Per quanto riguarda i dati macroeconomici, frenano i prezzi all'ingrosso in Germania che registrano a giugno 2026 un calo dello 0,7% su base mensile, dopo il +0,6% del mese precedente.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,66%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,72%), che raggiunge 80,27 dollari per barile.



In deciso rialzo lo spread , che si posiziona a +85 punti base, con un forte incremento di 6 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,91%.



Tra i listini europei pensosa Francoforte , con un calo frazionale dello 0,44%, tentenna Londra , con un modesto ribasso dello 0,32%, e sotto pressione Parigi , con un forte ribasso dello 0,71%.



Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,62% sul FTSE MIB , troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share , che perde lo 0,59%, scambiando a 55.148 punti.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap , che mostra un calo dello 0,44%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,3%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza ENI (+1,65%) e Tenaris (+1,10%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo , che prosegue le contrattazioni a -2,11%.



Soffre Brunello Cucinelli , che evidenzia una perdita dell'1,97%.



Preda dei venditori Moncler , con un decremento dell'1,56%.



Giornata fiacca per Fincantieri , che segna un calo dell'1,46%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Interpump (+2,62%), Sesa (+0,98%), Alerion Clean Power (+0,96%) e D'Amico (+0,78%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo , che ottiene -2,99%.



Si concentrano le vendite su Brembo , che soffre un calo del 2,29%.



Vendite su Banca Ifis , che registra un ribasso del 2,12%.



Seduta negativa per De' Longhi , che mostra una perdita dell'1,59%.

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