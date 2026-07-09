Prevalgono i segni positivi in Europa

(Teleborsa) - Le borse europee viaggiano perlopiù in rialzo
.
Nonostante l'escalation delle tensioni in Medio Oriente dopo che l'esercito statunitense ha colpito circa 90 obiettivi iraniani, prevale tra gli operatori la convinzione che nessuno dei due governi vorrebbe un ritorno alla guerra su vasta scala
e che le parti probabilmente riprenderebbero i negoziati.
Parallelamente, i mercati stanno metabolizzando quanto emerso ieri sera dai verbali della Fed
ovvero che alcuni membri
del comitato avevano ravvisato, nella riunione del 16-17 giugno, la necessità di un aumento dei tassi
, pur avendo infine appoggiato la decisione di non apportare modifiche.
Dall'agenda macro europea
, la Germania ha registrato a maggio un surplus della bilancia commerciale
, corretto dagli effetti del calendario, pari a 19,1 miliardi di euro
, rispetto all'attivo di 14,7 miliardi di aprile. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 14,9 miliardi.
Le esportazioni
sono salite dello 0,9%
su base mensile, dopo il +0,8% registrato ad aprile e contro il -0,3% atteso dal mercato, mentre le importazioni
hanno registrato un decremento del 2,5%
dopo il +1,1% precedente e rispetto al +0,1% atteso.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,143. L'Oro
, in aumento (+0,73%), raggiunge 4.107,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%.
Lo Spread
migliora, toccando i +79 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,87%. Tra le principali Borse europee Francoforte
avanza dello 0,23%, discesa modesta per Londra
, che cede un piccolo -0,59%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,31%.
A Piazza Affari, il FTSE MIB
continua la giornata con un aumento dello 0,81%, a 52.239 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
guadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 54.875 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,38%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,26%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ottima performance per STMicroelectronics
, che registra un progresso del 3,90%.
Si muove in territorio positivo Prysmian
, mostrando un incremento del 2,85%.
Denaro su Brunello Cucinelli
, che registra un rialzo del 2,61%.
Bilancio decisamente positivo per Unicredit
, che vanta un progresso del 2,07%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -2,79%.
Sotto pressione Leonardo
, che accusa un calo del 2,62%.
Scivola Inwit
, con un netto svantaggio del 2,51%.
In rosso Fincantieri
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,83%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Safilo
(+3,86%), Credem
(+3,52%), GVS
(+3,06%) e LU-VE Group
(+2,43%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo
, che ottiene -1,61%.
Spicca la prestazione negativa di BFF Bank
, che scende dell'1,61%. Tamburi
scende dell'1,56%.
Pensosa Fiera Milano
, con un calo frazionale dell'1,45%.