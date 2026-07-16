Riba Mundo Tecnología spinge su trasformazione della logistica e organizzazione operativa

(Teleborsa) - Riba Mundo Tecnología ha completato l'implementazione di una nuova linea di spedizione, progettata per incrementare la capacità operativa, ottimizzare la precisione delle spedizioni e rafforzare gli standard di sicurezza lungo l’intero processo logistico.



La nuova infrastruttura - si legge in una nota - integra sistemi automatizzati di pesatura, misurazione volumetrica, scansione e controllo delle spedizioni con modelli di Intelligenza Artificiale, in grado di dialogare in tempo reale con il sistema gestionale aziendale.



Il progetto comprende inoltre l'introduzione di nuove soluzioni di packaging rinforzato realizzate in cartone riciclato, progettate per migliorare la protezione dei prodotti durante il trasporto e ridurre l'impatto ambientale delle attività di spedizione, in linea con il percorso di sostenibilità intrapreso dal Gruppo.



Parallelamente, proseguono i lavori di completamento della seconda ala del magazzino. La nuova area sarà allestita con un layout di scaffalature di nuova concezione e un sistema di ubicazioni ottimizzato, finalizzati ad aumentare la capacità di stoccaggio, migliorare l'efficienza delle attività di picking e rendere ancora più fluidi i flussi logistici. L'intervento prevede anche l'installazione di sistemi di ventilazione statica in due dei tre magazzini logistici, con l'obiettivo di garantire un ambiente di lavoro più confortevole per il personale e supportare lo svolgimento delle attività operative.

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