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USA, crollano le vendite di case in corso a giugno

Economia, Macroeconomia
USA, crollano le vendite di case in corso a giugno
(Teleborsa) - Crollano oltre attese le compravendite di abitazioni negli Stati Uniti, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.

Nel mese di giugno, l'indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un decremento del 5,4% su base mensile, portandosi a quota 72,5 punti dopo il +3,5% registrato a maggio (+3,8% il preliminare).

Il dato si confronta con il -0,5% atteso dagli analisti.
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