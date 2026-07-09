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USA, Vendita case esistenti in giugno
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09 luglio 2026 - 16.10
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Vendita case esistenti in giugno pari a 4,09 Mln unità
, in calo rispetto al precedente 4,19 Mln unità (la previsione era 4,19 Mln unità).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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