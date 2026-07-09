Milano 16:28
52.327 +0,98%
Nasdaq 16:28
29.536 +0,97%
Dow Jones 16:28
52.429 +0,15%
Londra 16:28
10.465 -0,23%
Francoforte 16:28
25.044 +0,59%

USA, Vendita case esistenti in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendita case esistenti in giugno
USA, Vendita case esistenti in giugno pari a 4,09 Mln unità, in calo rispetto al precedente 4,19 Mln unità (la previsione era 4,19 Mln unità).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```