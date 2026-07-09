USA, vendita case esistenti frenano a giugno a -2,4% su mese

(Teleborsa) - Segnali di rallentamento giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a giugno 2026 un calo del 2,4% su base mensile, a fronte dell'incremento del 3,7% di maggio (rivisto da +3,2%). È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR). Su base annua le vendite sono aumentate del 2,8%.



"L'andamento altalenante delle vendite mensili di case, dovuto alle lievi fluttuazioni dei tassi ipotecari, dimostra quanto gli acquirenti siano sensibili alle condizioni di accessibilità economica", ha spiegato Lawrence Yun, capo economista della NAR. "Tuttavia, la creazione di oltre mezzo milione di posti di lavoro dall'inizio dell'anno continuerà a sostenere il mercato immobiliare."



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash)

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