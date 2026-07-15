Milano 16:01
52.650 -0,40%
Nasdaq 16:01
29.641 +0,19%
Dow Jones 16:01
52.725 +0,41%
Londra 16:01
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Francoforte 16:01
25.014 -0,53%

USA, Empire State Index in luglio

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USA, Empire State Index in luglio
USA, Empire State Index in luglio pari a 15,6 punti, in aumento rispetto al precedente 5,7 punti (la previsione era 9,3 punti).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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