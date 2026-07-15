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/ USA, Empire State Index in luglio
USA, Empire State Index in luglio
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15 luglio 2026 - 14.35
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Empire State Index in luglio pari a 15,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 5,7 punti (la previsione era 9,3 punti).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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