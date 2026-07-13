Appuntamenti macroeconomici: settimana del 13 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 14/07/2026
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 5,9%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,6%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,2%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,5%)
Mercoledì 15/07/2026
01:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -4,2%; preced. 8,7%)
04:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 1,3%)
04:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,1%; preced. -0,6%)
04:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,1%)
04:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,5%)
06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. 1,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. 0,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,2%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso 8,7 punti; preced. 5,7 punti)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 1,1%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 6,5%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3 Mln barili)
Giovedì 16/07/2026
08:00 Regno Unito: Bilancia commerciale beni (atteso -22,8 Mld £; preced. -26,05 Mld £)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:00 Regno Unito: Produzione industriale, annuale (preced. -0,2%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0,4%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (preced. -1.000 Mln Euro)
11:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 4,5 Mld Euro; preced. 4,29 Mld Euro)
14:30 USA: PhillyFed (atteso 12,1 punti; preced. 10,3 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 215K unità)
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,9%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)
16:00 USA: Indice NAHB (atteso 35 punti; preced. 35 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 76,8 punti)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,3%; preced. 3,8%)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 1,2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 61 Mld piedi cubi)
Venerdì 17/07/2026
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 17,1 Mld Euro; preced. 16 Mld Euro)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (preced. 1,3%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso -0,4%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,41 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -0,9%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,32 Mln unità; preced. 1,18 Mln unità)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -15,4%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,7%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51,4 punti; preced. 49,5 punti)
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