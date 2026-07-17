Acquisto per Waters
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici, tra i titoli dell'S&P-500, che in chiusura evidenzia un moderato 0%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 378,2 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 195,2 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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