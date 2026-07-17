Acquisto per Waters

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta di la società specializzata nella produzione e commercializzazione di strumenti analitici , tra i titoli dell' S&P-500 , che in chiusura evidenzia un moderato 0%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 378,2 USD, con stop loss stimato ad un prezzo di 195,2 Dollari USA, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```