Acquisto per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Vigoroso rialzo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,19%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 378,9 USD, con stop loss individuato a quota 138,7 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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