Francoforte: in calo Aurubis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di rame , che mostra un decremento del 2,65%.



Il movimento di Aurubis , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni tecniche complessive della big europea del rame evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 166,9 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 170,1. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 165.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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