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Francoforte: in calo Aurubis

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Aurubis
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore tedesco di rame, che mostra un decremento del 2,65%.

Il movimento di Aurubis, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le implicazioni tecniche complessive della big europea del rame evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 166,9 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 170,1. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 165.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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