Invito all'acquisto per Fineco

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

Ottima performance per il leader italiano nell'equity trading , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che ha chiuso in rialzo dell'1,79%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 23,26 Euro, con stop loss calcolato a quota 22,05 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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