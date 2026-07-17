Lettura rialzista per Acea
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Effervescente la multiutility capitolina, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,08%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 21,64 Euro, con stop loss posto a quota 20,7 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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