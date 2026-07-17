Londra: brillante l'andamento di BT Group
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che lievita dell'1,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che BT Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,48%, rispetto a +1,31% del principale indice della Borsa di Londra).
Le implicazioni tecniche complessive di BT Group evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1,944 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1,988. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1,916.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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