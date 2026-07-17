Londra: brillante l'andamento di BT Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che lievita dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che BT Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,48%, rispetto a +1,31% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni tecniche complessive di BT Group evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1,944 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1,988. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1,916.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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