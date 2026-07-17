Appuntamenti macroeconomici del 17 luglio 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 17/07/2026
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 18,1 Mld Euro; preced. 16 Mld Euro)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso -0,4%; preced. 1,3%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso -0,7%; preced. 1,9%)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,4 Mln unità; preced. 1,41 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -0,9%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,32 Mln unità; preced. 1,18 Mln unità)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -15,4%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,7%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 51 punti; preced. 49,5 punti)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```