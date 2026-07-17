Milano 15:35
51.575 -1,53%
Nasdaq 15:35
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Dow Jones 15:35
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Londra 15:36
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Francoforte 15:35
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USA, Permessi edilizi (MoM) in giugno

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USA, Permessi edilizi (MoM) in giugno
USA, Permessi edilizi in giugno su base mensile (MoM) -3%, in calo rispetto al precedente -0,9%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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