Milano 15:35
51.575 -1,53%
Nasdaq 15:35
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Dow Jones 15:35
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Londra 15:35
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Prezzi import USA (MoM) in giugno

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Prezzi import USA (MoM) in giugno
USA, Prezzi import in giugno su base mensile (MoM) +0,3%, in calo rispetto al precedente +1,7% (la previsione era -0,7%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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