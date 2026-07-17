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Prezzi import USA (MoM) in giugno
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17 luglio 2026 - 14.35
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Prezzi import in giugno su base mensile (MoM) +0,3%
, in calo rispetto al precedente +1,7% (la previsione era -0,7%).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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