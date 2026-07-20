Milano 20-lug
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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,02%)

Il CAC40 termina le contrattazioni a 8.340,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (+0,02%)
Chiude sulla parità Parigi, che propone sul finale un +0,02% e archivia gli scambi a 8.340,11 punti.
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