Milano 17:35
52.411 -0,85%
Nasdaq 20:25
29.533 -0,18%
Dow Jones 20:25
52.647 +0,27%
Londra 17:35
10.516 -0,13%
Francoforte 17:35
25.000 -0,59%

Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,19%)

Il CAC40 termina gli scambi a 8.382,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Parigi (+0,19%)
Non si allontana dalla parità Parigi, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 8.382,43 punti.
Condividi
```