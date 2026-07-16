Zona Euro, deficit bilancia commerciale sale a 7,8 miliardi a maggio

(Teleborsa) - Aumenta il deficit della bilancia commerciale dell'Eurozona nel mese di maggio, registrando un passivo di 7,8 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 1,2 miliardi di aprile e al surplus di 15 miliardi di giugno 2025. Il dato si confronta con i 2,8 miliardi di surplus attesi dagli analisti.



Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 243,6 miliardi di euro, in aumento dello 0,1% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono aumentate del 10% a 251,4 miliardi di euro.



L'interscambio commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è attestato a 229 miliardi di euro, in crescita del 2,8% rispetto a maggio 2025.



Per l'intera Unione Europea si è registrato un deficit di 12,1 miliardi di euro. Le esportazioni sono scese dell'1,1%, mentre le importazioni hanno registrato un incremento del 10,8% rispetto all'anno prima.

Condividi

```