Zona Euro, surplus partite correnti in aumento a maggio oltre attese

(Teleborsa) - Nel mese di maggio, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 25,1 miliardi di euro, in aumento rispetto all'attivo di 15,7 miliardi di euro di aprile. Le stime degli analisti erano per un avanzo di 18,1 miliardi.



In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 14 miliardi, quella dei beni di 16 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un attivo di 12 miliardi e quella secondaria un deficit di 18 miliardi.

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