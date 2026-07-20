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Giunti Psychometrics ammessa su EGM con esordio il 22 luglio

Finanza
Giunti Psychometrics ammessa su EGM con esordio il 22 luglio
(Teleborsa) - Le azioni ordinarie Giunti Psychometrics, uno dei principali operatori internazionali nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM), con debutto fissato per il 22 luglio prossimo.

Il primo giorno di negoziazioni non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.

Come già emerso, la società sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione post-money di 53,3 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (60 milioni di euro, includendo le 1.500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazioni).

Il collocamento è pari a complessive 3.791.109 azioni di cui 3.341.109 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e 450.000 derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe. L'ammontare complessivo del collocamento si attesta a circa 17,1 milioni di euro incluso il totale esercizio dell'opzione greenshoe (circa 15 milioni in aumento di capitale e circa 2 milioni legati all'opzione greenshoe in vendita).

L'IPO ha, inoltre, incluso una tranche retail che ha visto un'allocazione di 60.000 azioni pari a 270 mila euro, a fronte di una richiesta per 119.663 azioni circa a 538 mila euro. L'operazione rappresenta la prima IPO su Euronext Growth Milan a utilizzare il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana, ampliando l'accesso agli investitori retail.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 4,50 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza.

Il flottante, rispetto al capitale comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione, è pari a circa il 25%, e, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, intorno al 28,4% del capitale sociale.
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