Giunti Psychometrics ammessa su EGM con esordio il 22 luglio

(Teleborsa) - Le azioni ordinarie Giunti Psychometrics
, uno dei principali operatori internazionali nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, sono state ammesse da Borsa Italiana
alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (EGM)
, con debutto
fissato per il 22 luglio
prossimo.
Il primo giorno
di negoziazioni non
sarà consentita l’immissione
di proposte senza limite di prezzo
.Come già emerso
, la società sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione post-money di 53,3 milioni di euro
, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (60 milioni di euro, includendo le 1.500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazioni).
Il collocamento
è pari a complessive 3.791.109 azioni
di cui 3.341.109 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e 450.000 derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe. L'ammontare complessivo del collocamento si attesta a circa 17,1 milioni di euro incluso il totale esercizio dell'opzione greenshoe (circa 15 milioni in aumento di capitale e circa 2 milioni legati all'opzione greenshoe in vendita).
L'IPO ha, inoltre, incluso una tranche retail
che ha visto un'allocazione di 60.000 azioni
pari a 270 mila euro, a fronte di una richiesta per 119.663 azioni circa a 538 mila euro. L'operazione rappresenta la prima IPO su Euronext Growth Milan a utilizzare il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana, ampliando l'accesso agli investitori retail.
Il prezzo di collocamento
delle azioni è stato fissato in 4,50 euro per azione
, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza.
Il flottante
, rispetto al capitale comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione, è pari a circa il 25%
, e, in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe
, intorno al 28,4%
del capitale sociale.