IPO Giunti Psychometrics, il 40% degli ordini dall'estero. NextStage AM lead investor

(Teleborsa) - Giunti Psychometrics, uno dei principali operatori internazionali nel settore della valutazione psicologica e della salute mentale, ha chiuso con successo l'offerta pubblica iniziale (IPO), interamente in aumento di capitale, con l'obiettivo di raccogliere risorse finanziarie a supporto del piano di crescita del Gruppo, del rafforzamento delle attività di ricerca e sviluppo, dell'espansione internazionale e della strategia di M&A. L'ammissione è prevista il 20 luglio 2026, con il debutto a Piazza Affari il 22 luglio.



"Siamo soddisfatti dell'interesse manifestato dagli investitori durante il roadshow, che ha confermato l'apprezzamento del mercato: per il percorso di crescita intrapreso da Giunti Psychometrics, per il nostro posizionamento distintivo e per la solidità del nostro modello di business - ha detto José Sales Grade, CEO di Giunti Psychometrics - Guardiamo ora a questa nuova fase con l'obiettivo di accelerare la crescita del Gruppo, rafforzando la nostra presenza internazionale, investendo nell'innovazione e nello sviluppo di soluzioni scientificamente validate e cogliendo le opportunità di crescita attraverso acquisizioni mirate, per continuare a supportare professionisti e organizzazioni nel migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone".



Il processo di marketing ha coinvolto complessivamente circa 80 investitori, nell'ambito di un roadshow che ha visto il management impegnato in circa 50 incontri. La domanda ha evidenziato un book di elevata qualità, composto per oltre l'80% da investitori istituzionali, italiani ed esteri, e per la restante parte da investitori professionali. Circa il 40% degli ordini proviene da investitori esteri, a conferma del significativo interesse internazionale riscontrato dall'equity story della società.



Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in 4,50 euro per azione (al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza). La capitalizzazione post-money prevista il primo giorno di quotazione sarà pari a 53,3 milioni di euro, sulla base delle azioni ordinarie ammesse a negoziazione (60 milioni di euro, includendo le 1.500.000 azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazioni). Il collocamento è pari a complessive 3.791.109 azioni di cui 3.341.109 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale e 450.000 derivanti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe. L'ammontare complessivo del collocamento è pari a circa 17,1 milioni di euro incluso il totale esercizio dell'opzione greenshoe (circa 15 milioni in aumento di capitale e circa 2 milioni legati all'opzione greenshoe in vendita).



L'IPO ha, inoltre, incluso una tranche retail che ha visto un'allocazione di n. 60.000 azioni pari a 270 mila euro, a fronte di una richiesta per 119.663 azioni circa a 538 mila euro. L'operazione rappresenta la prima IPO su Euronext Growth Milan a utilizzare il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana, ampliando l'accesso agli investitori retail. Directa SIM ha agito in qualità di Assigned Broker.



A supporto dell'operazione è stato coinvolto come lead investor un primario fondo francese, NextStage AM, che ha contribuito a rafforzare la solidità e lo standing dell'offerta. Quest'ultimo deterrà oltre il 5% del capitale post-money e rappresenterà il primo investitore istituzionale del gruppo.



Il flottante, rispetto al capitale comprensivo delle azioni ordinarie e delle azioni a voto plurimo non ammesse a negoziazione, è pari a circa il 25%, assumendo il mancato esercizio dell'opzione greenshoe. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 28,4% del capitale sociale. Il flottante calcolato esclusivamente sulle azioni ordinarie ammesse a negoziazione è pari a circa il 28,2%, assumendo il mancato esercizio dell'opzione greenshoe. In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, tale percentuale salirà a circa circa il 32,0%.



Nel processo di quotazione Giunti Psychometrics è assistita da Alantra in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Euronext Growth Advisor, da Nicola Clemente in qualità di Financial Advisor. MIT SIM è lo Specialist.

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