ICOP approva piano al 2029 (senza Trevi): punta a ricavi per 950 milioni ed EBITDA di 190 milioni

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di ICOP , società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il Piano Industriale 2026-2029, che riflette l'attuale perimetro operativo e non incorpora gli effetti dell'offerta pubblica di scambio su Trevi , il cui perfezionamento è atteso entro il quarto trimestre 2026.



Il piano si fonda su mercati di riferimento in crescita strutturale, con focus sui mercati sviluppati (Nord America ed Europa) per dimensione, redditività e stabilità. Inoltre, punta a rafforzare il consolidamento competitivo di ICOP attraverso una selettiva espansione internazionale e l'innovazione tecnologica, articolandosi su tre direttrici: fondazioni speciali (priorità all'espansione negli Stati Uniti attraverso le tecnologie core del Gruppo, accelerando la crescita nelle geografie chiave; microtunneling (rafforzamento della leadership europea e accelerazione dell'ingresso negli USA esportando know-how e tecnologia ICOP); opere marittime (focus sui porti italiani e sulle opportunità di crescita nei principali porti USA, facendo leva sulla nuova tecnologia robotica RoboGO e su una strategia di ricerca e sviluppo mirata.



I target economico finanziari a perimetro costante prevedono: ricavi a 610-640 milioni di euro nel 2026 e 900-950 milioni nel 2029 (CAGR 2025PF-2029 del +15-17%); EBITDA a 105-115 milioni di euro nel 2026 (margine 17-18%) e 170-190 milioni nel 2029 (margine 19-20%), con un CAGR del +16-20%; la stabilizzazione della marginalità al 19-20% riflette una solida disciplina operativa; investimenti dai 30-35 milioni di euro nel 2026 ai 40-45 milioni nel 2029, di cui 15-20 milioni di euro di spesa cumulata in ricerca e sviluppo nel periodo 2026-2029; book-to-bill target superiore a 1x e cash conversion ((EBITDA - Capex) / EBITDA) target di circa il 70%. La crescita poggia su una solida base di ordini già acquisiti: il backlog di c. 1,5 miliardi di euro è pari a circa 2,9 volte i ricavi 2025 e garantisce solida visibilità pluriennale.



Oltre il piano organico, ICOP intende accelerare la crescita attraverso operazioni di M&A mirate, facendo leva sul comprovato track record di acquisizioni trasformazionali (AGH negli USA e Palingeo in Italia). La strategia di crescita inorganica è guidata da criteri selettivi e rigorosi: presenza in regioni ad alto potenziale (Nord America, Europa, APAC), con investimenti infrastrutturali pluriennali stabili; relazioni mature e di lungo periodo con contractor locali e clienti, per penetrare rapidamente nuovi mercati; razionale industriale e complementarietà: capacità di nicchia che rafforzino la competitività del Gruppo su progetti complessi e a maggior valore; eccellenza tecnica riconosciuta: competenze tecniche specialistiche forti, esecuzione eccellente in qualità e sicurezza; opportunità di scale-up: una scala maggiore per competere per contratti più grandi e complessi, rafforzando track record e credenziali tecniche.



"A due anni dalla quotazione abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi strategici dell'IPO e costruito, anche grazie alle acquisizioni di AGH e Palingeo, una piattaforma unica nell'ingegneria del sottosuolo - ha commentato l'AD Piero Petrucco - Il Piano Industriale 2026-2029 apre il prossimo capitolo della nostra crescita: puntiamo a ricavi tra 900 e 950 milioni di euro al 2029, con una redditività in ulteriore espansione, facendo leva su un backlog di circa 1,5 miliardi di euro, sulla leadership tecnologica e su mercati strutturalmente in crescita in Europa e negli Stati Uniti. A questa base si affianca una chiara strategia di M&A per una disciplinata crescita inorganica. In questo percorso la sostenibilità resta al centro del nostro modo di operare".



Come già reso noto al mercato in occasione del lancio dell'offerta su Trevi, ICOP ha avviato il progetto di trasferimento delle azioni ICOP da Euronext Growth Milan al mercato Euronext Milan e, a tal fine, ha convocato l'assemblea degli azionisti per il 28 luglio 2026, al fine di deliberare in merito all'approvazione del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di ICOP su Euronext Milan.

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