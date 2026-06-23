UPS investe 48 milioni di dollari in 27 strutture di cross-docking per trasporto a temperatura controllata

(Teleborsa) - UPS , realtà mondiale attiva nella logistica complessa per l'industria healthcare, ha annunciato oggi un investimento di 48 milioni di dollari in 27 strutture di cross-docking per prodotti a temperatura controllata in tutto il mondo.



Situate in mercati chiave negli Stati Uniti e a livello internazionale, tra cui Europa, Asia e America, queste facility - si legge in una nota - sono ottimizzate per garantire rapidità e stoccaggio a breve termine durante i trasferimenti tra trasporto aereo e terrestre, rispettando gli specifici requisiti di temperatura.



L’annuncio rafforza il Network globale della catena del freddo di UPS, in risposta alla crescente domanda di farmaci che richiedono una gestione a temperatura controllata entro rigorosi intervalli termici tra 2°C e 8°C, tra 15°C e 25°C e temperature di congelamento.



Secondo Growth Market Reports, la domanda di farmaci biologici sensibili alla temperatura dovrebbe crescere a un tasso annuo dell’8,3% fino al 2033, raggiungendo un valore stimato di 39,1 miliardi di dollari. Per soddisfare questa richiesta sono necessarie competenze nella gestione della catena del freddo, al fine di mantenere qualità e sicurezza dei prodotti, dalla produzione fino al paziente.







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