OPS Retail, la controllata Dmedia Group richiede concordato preventivo in continuità aziendale

(Teleborsa) - OPS Retail (già Netweek), società quotata su Euronext Milan, ha reso noto che la controllata DMedia Group ha depositato presso il Tribunale di Lecco il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, contenente il piano unitario e la proposta.



DMedia Group rappresenta la capogruppo delle attività editoriali del Gruppo. L'operazione è finalizzata a ridurre in modo significativo l'indebitamento delle tre società interessate - comprese le controllate Media (In) e Publi (In) - e ad avviare un processo di ristrutturazione e integrazione volto al recupero di una marginalità strutturalmente positiva, tale da generare flussi di cassa sufficienti a sostenere il rimborso del debito accumulato.

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