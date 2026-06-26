Immissioni in ruolo informativa Mim ai sindacati. Anief auspica su 100% dei posti disponibili

"Si è svolta oggi al Ministero dell'Istruzione laPurtroppoche saranno autorizzate dal Ministero. Il nostro sindacato, come sempre,". Lo ha dichiarato"Abbiamo inoltre evidenziato laIn caso contrario, infatti, si rischia una sovrapposizione con le procedure riservate al personale precario per la compilazione delle 150 preferenze e con quelle relative alle assegnazioni provvisorie, per le qualiEntro pochi giorni ci aspettiamo comunque che. Il Ministero era infatti in attesa della risposta del MEF e della Funzione Pubblica. ConSuccessivamente le procedure saranno piuttosto snelle:Per ulteriori informazioni e per ricevere consulenza su questo argomento èdella propria provincia", conclude Cozzetto.