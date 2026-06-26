Immissioni in ruolo informativa Mim ai sindacati. Anief auspica su 100% dei posti disponibili

"Si è svolta oggi al Ministero dell'Istruzione la procedura di informativa per avviare le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027
.
Purtroppo non si conoscono ancora i numeri delle immissioni in ruolo
che saranno autorizzate dal Ministero. Il nostro sindacato, come sempre, ha auspicato l'assunzione sul 100% dei posti vacanti e disponibili
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Abbiamo inoltre evidenziato la necessità di avviare le procedure con urgenza.
In caso contrario, infatti, si rischia una sovrapposizione con le procedure riservate al personale precario per la compilazione delle 150 preferenze e con quelle relative alle assegnazioni provvisorie, per le quali attendiamo ancora la convocazione del Ministero per il contratto integrativo.
Entro pochi giorni ci aspettiamo comunque che il decreto autorizzativo sia pronto
. Il Ministero era infatti in attesa della risposta del MEF e della Funzione Pubblica. Con l'emanazione del decreto saranno resi noti i numeri delle immissioni in ruolo che interesseranno il prossimo anno scolastico.
Successivamente le procedure saranno piuttosto snelle: gli Uffici scolastici regionali lavoreranno sui contingenti trasmessi dal Ministero e avvieranno le diverse fasi dell'assunzione, dalla scelta della provincia fino all'assegnazione della sede per i candidati individuati.
Per ulteriori informazioni e per ricevere consulenza su questo argomento è possibile consultare il sito e rivolgersi alla sede ANIEF
della propria provincia", conclude Cozzetto.
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