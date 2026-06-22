Scuola: record insegnanti under 30 in difficoltà per criticità supplenze e stipendi

"È sempre più frequente riscontrareInnanzitutto perché i supplenti, soprattutto i precari e i cosiddetti supplenti brevi,che spesso arriva con mesi di ritardo e, in molti casi, solo dopo le nostre sollecitazioni. Inoltre, per loro non è previsto alcuno scatto di anzianità". Lo ha dichiarato"Il, un traguardo che negli ultimi anni è diventato sempre più complesso da raggiungere. Oggi il percorso prevede infatti, con tempi di accesso al ruolo sempre più lunghi.A questo si aggiunge l. La formazione, l'abilitazione e la specializzazione sono interamente a carico del lavoratore.Sono dunque molte le ragioni che rendono necessario un intervento. Per questo Anief ha creato una", conclude Rosano.