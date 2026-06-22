Scuola: record insegnanti under 30 in difficoltà per criticità supplenze e stipendi

"È sempre più frequente riscontrare casi di colleghi under 30 che, dopo i primi anni nel mondo della scuola, si trovano già in difficoltà.
Innanzitutto perché i supplenti, soprattutto i precari e i cosiddetti supplenti brevi, faticano persino a vedersi riconosciuto lo stipendio,
che spesso arriva con mesi di ritardo e, in molti casi, solo dopo le nostre sollecitazioni. Inoltre, per loro non è previsto alcuno scatto di anzianità". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Il primo scatto retributivo arriva infatti soltanto dopo nove anni e solo una volta ottenuta l'immissione in ruolo
, un traguardo che negli ultimi anni è diventato sempre più complesso da raggiungere. Oggi il percorso prevede infatti abilitazione, specializzazione e superamento del concorso, da vincitore o, in seconda battuta, da idoneo
, con tempi di accesso al ruolo sempre più lunghi.
A questo si aggiunge l'assenza di qualsiasi formula di riscatto gratuito o agevolato del percorso formativo
. La formazione, l'abilitazione e la specializzazione sono interamente a carico del lavoratore.
Sono dunque molte le ragioni che rendono necessario un intervento. Per questo Anief ha creato una sezione Under 30, con l'obiettivo di fornire indicazioni e promuovere iniziative a sostegno dei giovani colleghi che stanno muovendo i primi passi nel mondo della scuola
", conclude Rosano.
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