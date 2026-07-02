Riforma degli ordinamenti professionali sezione scuola: le proposte di Anief

"ComeA partire dallariteniamo indispensabile definire con chiarezza, dal collaboratore scolastico al DSGA.Non è possibile lasciare tutto nell'incertezza, soprattutto quando i confini tra un profilo e l'altro, in particolare tra il funzionario con incarico e il funzionario senza incarico, che emergerà con le progressioni verticali,. Su questo chiediamo". Lo ha dichiarato"Allo stesso modo, intendiamo introdurre, così da valorizzare anche dal punto di vista economico una figura che troppo spesso si trova a dover affrontare, anche nelle aule di tribunale, le responsabilità erariali, amministrative e contabili che ricadono su questi colleghi.Inoltre,senza che sia subordinato a una rigida autorizzazione del dirigente scolastico. Per questo chiediamo che venga inserito tra le materie di contrattazione, insieme a tutti gli altri strumenti necessari per renderlo concretamente attuabile e non una semplice concessione rimessa alla discrezionalità del dirigente.Infine,, riprendendo, se necessario, le attuali fasce di complessità previste per i dirigenti scolastici, considerato che", conclude Sorrentino.