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Riforma degli ordinamenti professionali sezione scuola: le proposte di Anief

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"Come ANIEF stiamo portando avanti numerose proposte sulla parte normativa del contratto. A partire dalla revisione dei profili, riteniamo indispensabile definire con chiarezza mansioni e compiti dei diversi profili ATA, dal collaboratore scolastico al DSGA.

Non è possibile lasciare tutto nell'incertezza, soprattutto quando i confini tra un profilo e l'altro, in particolare tra il funzionario con incarico e il funzionario senza incarico, che emergerà con le progressioni verticali, rischiano di aumentare le conflittualità all'interno delle scuole. Su questo chiediamo un impegno concreto da parte dell'ARAN e delle altre organizzazioni sindacali". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief Condir.

"Allo stesso modo, intendiamo introdurre una specifica indennità di risultato per i funzionari con incarico di DSGA, così da valorizzare anche dal punto di vista economico una figura che troppo spesso si trova a dover affrontare, anche nelle aule di tribunale, le responsabilità erariali, amministrative e contabili che ricadono su questi colleghi.

Inoltre, è necessario rendere lo smart working un vero strumento di organizzazione del lavoro, senza che sia subordinato a una rigida autorizzazione del dirigente scolastico. Per questo chiediamo che venga inserito tra le materie di contrattazione, insieme a tutti gli altri strumenti necessari per renderlo concretamente attuabile e non una semplice concessione rimessa alla discrezionalità del dirigente.

Infine, chiediamo di sganciare l'indennità di direzione variabile dal MOF e di porla a carico del contratto, riprendendo, se necessario, le attuali fasce di complessità previste per i dirigenti scolastici, considerato che il decreto sugli organici dei dirigenti è lo stesso che fa riferimento anche ai DSGA", conclude Sorrentino.



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