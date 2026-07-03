Mobilità, l’importanza di contemperare le esigenze di famiglia con quelle lavorative

, lo abbiamo sempre affermato. L’intrusione legislativa nella disciplina contrattuale, purtroppo, ha portato ae, in alcuni casi, impediscono di accettare incarichi di ruolo perché poi non è possibile spostarsi per tre anni". Lo ha dichiarato"ANIEF ha sempre sostenuto ilcome avviene anche nel resto della pubblica amministrazione:In particolare, in vista dell’imminente apertura delle domande di assegnazione provvisoria,È inveceche ANIEF intende ripristinare anche a livello contrattuale", conclude Rosano.