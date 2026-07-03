Mobilità, l’importanza di contemperare le esigenze di famiglia con quelle lavorative

"ANIEF è per il diritto alla mobilità senza vincoli
, lo abbiamo sempre affermato. L’intrusione legislativa nella disciplina contrattuale, purtroppo, ha portato a una serie di vincoli che ancora oggi rendono più difficile il lavoro del personale scolastico
e, in alcuni casi, impediscono di accettare incarichi di ruolo perché poi non è possibile spostarsi per tre anni". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"ANIEF ha sempre sostenuto il principio della mobilità per tutto il personale,
come avviene anche nel resto della pubblica amministrazione: deve essere possibile già dopo un anno e non soltanto per chi usufruisce di deroghe.
In particolare, in vista dell’imminente apertura delle domande di assegnazione provvisoria, riteniamo che debba essere recepito nel CCNI il dispositivo legislativo che prevede la possibilità di ricongiungersi a un genitore purché abbia più di 65 anni.
È invece venuta meno quest’anno la deroga per chi ha figli fino a 16 anni,
che ANIEF intende ripristinare anche a livello contrattuale", conclude Rosano.
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