Segnali d'acquisto per Next

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende abbigliamento e prodotti per la casa , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , con una variazione percentuale dello 0,03%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 148,8 sterline, con stop loss individuato a livello 144 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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