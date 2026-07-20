Tempus AI, giù nel premarket di Wall Street dopo annuncio acquisizione Personalis per 1,5 miliardi

(Teleborsa) - Tempus AI , azienda tecnologica quotata al Nasdaq attiva nell'adozione dell'intelligenza artificiale per promuovere la medicina di precisione e l'assistenza ai pazienti, ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Personalis .



Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Personalis riceveranno un corrispettivo di 16,25 dollari per azione ordinaria, per un enterprise value totale di 1,5 miliardi di dollari, al netto della partecipazione azionaria già detenuta da Tempus. Il prezzo offerto corrisponde a un premio del 6% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì e a un premio del 28% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) degli ultimi 30 giorni.



L'acquisizione amplierà le capacità di Tempus nel campo della malattia minima residua (MMR) e rafforzerà la sua capacità di supportare i pazienti dalla diagnosi e selezione del trattamento, fino alla gestione delle recidive e al monitoraggio.



Il corrispettivo sarà strutturato come una transazione interamente in azioni. Tempus però avrà la facoltà di optare per il pagamento in contanti a sua discrezione, fino a un massimo del 50% del corrispettivo versato. Gli azionisti di Personalis riceveranno un rapporto di cambio variabile in azioni ordinarie di Tempus AI per ogni azione ordinaria di Personalis posseduta alla chiusura, soggetto a un rapporto di cambio massimo di 0,3356, che sarà definito in prossimità della chiusura della transazione. Il corrispettivo in contanti sarà finanziato con la liquidità disponibile e con finanziamenti nell'ambito delle linee di credito esistenti della Società.



La chiusura dell'operazione è prevista per la fine del 2026 o l'inizio del 2027.



Nel secondo trimestre Personalis ha registrato un fatturato preliminare di 22,4 milioni di dollari. Nello stesso periodo, ha effettuato 10.384 test clinici, con un incremento del 33% rispetto al trimestre precedente.



Le azioni di Tempus e Personalis stanno viaggiando in ribasso circa il 5% nel premarket del Nasdaq di lunedì, dopo avere chiuso venerdì scorso in rosso di circa il 2% e di oltre l'1% rispettivamente.



(Foto: Gerd Altmann)

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