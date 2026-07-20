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Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in maggio

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Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in maggio
Unione Europea, Produzione costruzioni in maggio su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente +0,1%.

(Foto: © senoldo/123RF)
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