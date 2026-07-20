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/ Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in maggio
Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in maggio
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Produzione costruzioni in maggio su base mensile (MoM) +0,4%
, in aumento rispetto al precedente +0,1%.
(Foto: © senoldo/123RF)
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