Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Debole la giornata del 20 luglio per l'indice svizzero, che porta a casa un calo dello 0,62%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 14.318,1. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 14.216,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 14.178.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)